Психолог Денисова объяснила, почему зумеры реже оставляют чаевые

Люди в возрасте 18–24 лет реже других оставляют электронные чаевые официантам. Психолог Ирина Денисова связывает это с недостатком эмпатии и незнанием этикета, сообщает kp.ru .

По данным опроса, каждый пятый читатель вообще не оставляет чаевых. Примерно столько же дают официанту 100–200 рублей. Еще 15% опрошенных придерживаются правила оставлять 10–15% от суммы чека.

Исследование «Мегафона» и «Контура» показало, что люди в возрасте 35–44 лет составляют 41% аудитории платежных систем для чаевых. На посетителей в возрасте 25–34 лет приходится 22% среди тех, кто благодарит официантов деньгами. Средний размер чаевых в этом году составил 330 рублей, а средний чек в ресторанах и барах за январь–апрель — 3119 рублей.

Денисова считает нормой чаевые в размере 5–10% от чека при хорошем обслуживании. Если официант был груб или плохо выполнил работу, оставлять деньги необязательно. Нежелание молодежи давать чаевые она объясняет индивидуализмом, недостатком эмпатии и незнанием правил этикета.