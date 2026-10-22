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    Психолог Белкина назвала три шага для защиты от пассивной агрессии

    Психолог Белкина: недосказанность заставляет ждать худшего

    Пассивная агрессия ранит скрытым смыслом даже при внешне вежливом общении. Психолог Юлия Белкина объяснила, как распознать такую ситуацию и справиться со своей реакцией, сообщает Радио1.

    По словам Белкиной, недосказанность заставляет человека сомневаться в себе и заполнять неопределенность болезненными сценариями. Собеседник при этом избегает ответственности: он не кричал и не оскорблял напрямую. Попытка возразить может обернуться обвинениями в излишней чувствительности или неблагодарности, пишут «Известия».

    Первый шаг — перестать стыдиться своего дискомфорта и оправдывать собеседника. Плохое самочувствие после разговора не требует доказательств в виде прямых оскорблений, подчеркнула психолог.

    Второй шаг — четко сформулировать самое болезненное предположение: например, что собеседник не хочет дружить или испытывает раздражение. По мнению Белкиной, названный страх становится менее пугающим.

    Третий шаг — сопоставить предположение с реальностью. Если подтверждения есть, ситуацию нужно открыто обсудить и разобраться с ней. Если их нет, не стоит искать причину в себе.

    Белкина заключила, что пассивная агрессия связана со стремлением к власти: человек избегает прямого конфликта и добивается того, чтобы другой сам себя наказал.

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