«Проспект Мира»: плесень возвращается в квартиру, если не устранить источник сырости

Удаление темных пятен не решает проблему плесени: сначала нужно найти и устранить причину повышенной влажности. Без этого обработка стен даст лишь временный эффект, сообщает prmira.ru .

Грибок появляется при сочетании сырости и плохого воздухообмена. Причинами могут стать протечки труб и кровли, промерзание стен, сушка белья в закрытых комнатах и чрезмерный полив растений. Плесень часто скрывается за мебелью, под обоями и на оконных откосах.

Споры могут вызывать аллергию и кашель. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Борьбу с плесенью начинают с ремонта протечек, проверки вентиляции и устранения промерзания стен. Регулярное проветривание помогает убрать лишнюю влагу.

Небольшие очаги можно обработать самостоятельно, используя респиратор, перчатки и очки. С пораженного участка снимают обои, наносят средство против грибка и полностью высушивают поверхность. Затем используют антигрибковую грунтовку и влагостойкую краску.

Если грибок проник глубоко в бетон или кирпич, поверхностной обработки недостаточно. При обширном поражении, повторном появлении плесени или серьезных проблемах со здоровьем стоит обратиться к специалистам.

Для профилактики рекомендуют поддерживать влажность на уровне 40–60%, включать вытяжку при готовке, не сушить белье в комнатах и следить за состоянием труб и швов.