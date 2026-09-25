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    Пищевой технолог Мясникова назвала сетевой фастфуд безопасным

    Кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова заверила, что продукция сетей питания в теории безопасна. Вред здоровью может нанести ее чрезмерное употребление, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

    Мясникова объяснила: продукция предприятий питания в теории должна быть безопасной. При этом даже безопасная еда может навредить, если съесть ее слишком много.

    В качестве примера технолог привела десять гамбургеров и пять литров кока-колы. Мясникова подчеркнула, что значение имеет количество съеденного и выпитого.

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