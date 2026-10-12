360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Пенсионер из Комсомольска-на-Амуре получил миллион за спасение девочек из огня

    Фото: РИА «Новости»

    Премию Тиграна Кеосаяна получил пенсионер из Комсомольска-на-Амуре. Рискуя жизнью, он спас при пожаре двух девочек из многодетной семьи. Об этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в телеграм-канале.

    «Миллион рублей от Тиграна получил пенсионер Игорь Вольштейн из Комсомольска-на-Амуре. <…> Таких людей, которые, рискуя собственной жизнью, спасают других, мы и награждаем премией имени Тиграна», — сказала она.

    Пожар произошел 8 октября в доме по улице Гамарника. Жена разбудила Вольштейна из-за детских криков. В квартире над семьей, на четвертом этаже, произошел пожар. Мужчина через соседский балкон помог двум девочкам выбраться из огня, их мать с четырьмя другими детьми погибла.

    Ранее премию Тиграна Кеосаяна получил 10-летний школьник из Чечни. Он спас другого ребенка из выгребной ямы.

    Читайте также

    Российский парапланерист разбился после взлета со скалы в Турции

    В Москве столкнулись Infiniti, Porsche и BMW, пострадали трое

    Два человека погибли в ДТП в Находке

    Вертолет с 3 членами экипажа жестко приземлился на юге Камчатки

    В Петропавловске-Камчатском застрелили медведя на городском кладбище

    Движение в центре Москвы временно перекрыли из-за пожара возле ресторана

    Подростки толпой избивали детей на камеру на востоке Москвы

    В Петропавловске-Камчатском пропала 12-летняя школьница

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    На территории Академии настольного тенниса в Оренбурге взорвался газ

    Вышел бы и ребенок, а семья исчезла: что говорят о пропаже Усольцевых спустя год поисков

    Ирина Усольцева/соцсети

    Медведь задрал девять собак и утащил теленка в иркутском селе

    При пожаре в Невском районе Петербурга погиб ребенок