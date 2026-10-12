Пенсионер из Комсомольска-на-Амуре получил миллион за спасение девочек из огня

Премию Тиграна Кеосаяна получил пенсионер из Комсомольска-на-Амуре. Рискуя жизнью, он спас при пожаре двух девочек из многодетной семьи. Об этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в телеграм-канале .

«Миллион рублей от Тиграна получил пенсионер Игорь Вольштейн из Комсомольска-на-Амуре. <…> Таких людей, которые, рискуя собственной жизнью, спасают других, мы и награждаем премией имени Тиграна», — сказала она.

Пожар произошел 8 октября в доме по улице Гамарника. Жена разбудила Вольштейна из-за детских криков. В квартире над семьей, на четвертом этаже, произошел пожар. Мужчина через соседский балкон помог двум девочкам выбраться из огня, их мать с четырьмя другими детьми погибла.

Ранее премию Тиграна Кеосаяна получил 10-летний школьник из Чечни. Он спас другого ребенка из выгребной ямы.