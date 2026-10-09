В Петропавловске-Камчатском застрелили медведя на городском кладбище

Медведя, который больше суток находился на территории кладбища в Петропавловске-Камчатском, застрелили охотники-добровольцы. Об этом сообщила администрация городского округа в телеграм-канале .

Хищника выследили ночью в районе «Нового кладбища». В городской администрации уточнили, что ограничения на посещение территории, введенные 9 октября, уже сняли.

Накануне власти и спасатели предупреждали жителей о крупном медведе в районе захоронений и призывали соблюдать осторожность. Они напомнили, что нельзя приближаться к животному и пытаться его прогнать. Вместо этого жителям города посоветовали как можно точнее описать экстренным службам местонахождение медведя и направление его движение — тогда выследить его и обезвредить будет гораздо проще.

Ранее на Таймыре три белых медведя забрались в заброшенное здание на мысе Челюскин.