В Москве столкнулись Infiniti, Porsche и BMW, пострадали трое

При столкновении Infiniti, Porsche и BMW в Москве пострадали три человека

На западе Москвы столкнулись Infiniti, Porsche и BMW. Авария случилась на Веерной улице

Infiniti, Porsche и BMW столкнулись на западе Москвы: пострадали три человека, один из них получил рваные раны и попал в больницу. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Авария случилась на улице Веерной. На месте работают оперативные службы столицы.

Информацию подтвердили в телеграм-канале Дептранса. Обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших уточняют.

«Движение в районе ДТП затруднено в обе стороны. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — сообщили в Дептрансе.

Недавно на юге Москвы в ДТП с участием такси пострадали два человека. Легковой автомобиль столкнулся с такси близ метро «Каширская».