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    В Москве столкнулись Infiniti, Porsche и BMW, пострадали трое

    При столкновении Infiniti, Porsche и BMW в Москве пострадали три человека

    На западе Москвы столкнулись Infiniti, Porsche и BMW. Авария случилась на Веерной улице

    Infiniti, Porsche и BMW столкнулись на западе Москвы: пострадали три человека, один из них получил рваные раны и попал в больницу. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

    Авария случилась на улице Веерной. На месте работают оперативные службы столицы.

    Информацию подтвердили в телеграм-канале Дептранса. Обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших уточняют.

    «Движение в районе ДТП затруднено в обе стороны. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — сообщили в Дептрансе.

    Недавно на юге Москвы в ДТП с участием такси пострадали два человека. Легковой автомобиль столкнулся с такси близ метро «Каширская».

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