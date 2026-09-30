В Москве столкнулись Infiniti, Porsche и BMW, пострадали трое
При столкновении Infiniti, Porsche и BMW в Москве пострадали три человека
На западе Москвы столкнулись Infiniti, Porsche и BMW. Авария случилась на Веерной улице
Infiniti, Porsche и BMW столкнулись на западе Москвы: пострадали три человека, один из них получил рваные раны и попал в больницу. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
Авария случилась на улице Веерной. На месте работают оперативные службы столицы.
Информацию подтвердили в телеграм-канале Дептранса. Обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших уточняют.
«Движение в районе ДТП затруднено в обе стороны. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — сообщили в Дептрансе.
Недавно на юге Москвы в ДТП с участием такси пострадали два человека. Легковой автомобиль столкнулся с такси близ метро «Каширская».