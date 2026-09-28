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    В Петропавловске-Камчатском пропала 12-летняя школьница

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В Петропавловске-Камчатском объявили поиски 12-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда «Доброволец».

    Вечером 27 сентября школьница вышла из дома на проспекте Циолковского, 34. Обратно она не вернулась. Ребенка начали разыскивать полиция и волонтеры.

    В отряде уточнили приметы девочки: на ней были черные джинсы, куртка и белые кроссовки; рост около 165 сантиметров, волосы светлые.

    Достоверных сведений о местонахождении подростка пока нет. Специалисты продолжают поисковые мероприятия.

    Ранее в Вологодской области нашли 11-летнего мальчика, потерявшегося в лесу во время похода за грибами с отцом. Ребенка обнаружили живым у деревни Шейкино.