В Петропавловске-Камчатском пропала 12-летняя школьница

В Петропавловске-Камчатском объявили поиски 12-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда «Доброволец».

Вечером 27 сентября школьница вышла из дома на проспекте Циолковского, 34. Обратно она не вернулась. Ребенка начали разыскивать полиция и волонтеры.

В отряде уточнили приметы девочки: на ней были черные джинсы, куртка и белые кроссовки; рост около 165 сантиметров, волосы светлые.

Достоверных сведений о местонахождении подростка пока нет. Специалисты продолжают поисковые мероприятия.

Ранее в Вологодской области нашли 11-летнего мальчика, потерявшегося в лесу во время похода за грибами с отцом. Ребенка обнаружили живым у деревни Шейкино.