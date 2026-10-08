Мужчина рассказал о спасении двух девочек из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре

Житель Комсомольска-на-Амуре Игорь Вольштейн спас двух сестер во время пожара в квартире, вытащив их через соседний балкон. Об этом он рассказал 360.ru.

По его словам, его разбудила жена. Она услышала крики о помощи и увидела дым на четвертом этаже. Игорь вышел на балкон и заметил двух девочек, которые звали на помощь.

«Я надел штаны и побежал наверх. Понял, что единственный вариант — вытаскивать их через соседний балкон, этажом выше», — рассказал мужчина.

Ему помогла соседка: она открыла дверь, и Игорь через ее балкон вытащил детей.

«Отдам должное старшей девочке, она молодец. Не паниковала, я ей просто объяснил: „Давай ты малую подавай в первую очередь, а потом я тебя уже“. Потому что малая не так крепко может зацепиться. <… > Я малую сперва вытянул, а потом уже ее», — отметил Игорь.

По его словам, при пожаре погибли мама девочек и еще четверо детей. Мужчина пытался взломать дверь, но она оказалась слишком крепкой. Он также добавил, что отец спасенных девочек погиб на СВО.

За героический поступок губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин намерен лично наградить Игоря Вольштейна.