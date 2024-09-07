«Один из лучших мегаполисов мира». Путин назвал Москву открытым и гостеприимным городом

Москва и по качеству жизни, и по возможности для самореализации ее жителей является одним из лучших мегаполисов мира. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства поздравил москвичей с Днем города и напомнил о множестве производств, научных центров, музеев и концертных залов столицы. Власти Москвы при поддержке жителей успешно выполняют все поставленные перед ними цели, отметил он.

«Открытость и гостеприимность столицы отмечают и в нашей стране, и за ее пределами», — подчеркнул Путин.

Ранее жителей столицы поздравил ее мэр Сергей Собянин. По его словам, Москва остается надежным оплотом России: горожане трудятся на военных заводах, защищают страну и помогают пострадавшим регионам.