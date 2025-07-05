Демонтаж защитного вала начался на пляжах Анапы

Специалисты начали демонтировать защитный вал на пляжах Анапы. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Защитный вал на пляжах Анапы демонтируют. Работы стартовали в двух направлениях — от Лечебного пляжа рядом с Морпортом в Анапе и со стороны с. Витязево», — рассказали представители оперштаба.

Решение об этом приняли по двум причинам. В первую очередь демонтировать защитный вал решили из-за того, что за последние несколько месяцев на этом участке не было зафиксировано выброса нефтепродуктов. Кроме того, он мешал завершить очистку пляжей от мазута.

Работы пройдут в три этапа. Сначала с вала снимут и увезут на утилизацию накрывающие его полипропиленовые сети. После этого насыпь выровняют фронтальным погрузчиком. Далее специальная техника проведет механизированную очистку песка, из которого состоял вал.

Ранее стало известно, что пляжи в Анапе и Темрюкском районе еще не открыли для купания из-за превышения уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ.