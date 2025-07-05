Нападение на полицейского в Нальчике назвали провокацией

Муфтий Дзасежев: нападение на полицейского в Нальчике является провокацией

Нападение на сотрудника ДПС в Нальчике является намеренной провокацией в отношении мусульман республики. Об этом заявил муфтий Хазретали Дзасежев в Telegram-канале ДУМ Кабардино-Балкарии.

Он напомнил о долге сотрудников полиции стоять на страже закона и безопасности всех граждан, без различия вероисповедания или национальности.

«Данное вероломное нападение на стражей порядка — удар по основам нашего мирного сосуществования и злонамеренная провокация в отношении нашей религии и мусульман Кабардино-Балкарии», — сказал Дзасежев.

Муфтий напомнил, что в исламе категорически запрещено любое посягательство на жизнь, здоровье и достоинство человека. По словам Дзасежева, такому деянию не может быть никаких оправданий.

Вооруженный ножом мужчина атаковал сотрудника ДПС в Нальчике в минувшую пятницу, 4 июля. Он хотел захватить табельный пистолет полицейского. Преступника ликвидировали. Пострадавший силовик находится в больнице.