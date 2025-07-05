Воздушную тревогу объявили в Киеве и на всей территории Украины

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Это следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

На официальном ресурсе ведомства отметили, что в 17:35 по местному времени тревога прозвучала в Киеве. Через три минуты сигнал распространился на все регионы страны.

Спустя некоторое время украинское издание «Страна» сообщило о взрывах и запуске ракеты «Кинжал» по территории военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.

Накануне российские войска поразили склады и средства противовоздушной обороны в Киевской области. Кроме того, бойцы ВС России ударили по складам в Черкасской области, а в Днепропетровской под удар попали украинская техника, эшелоны и ремонтные базы.