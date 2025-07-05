Мощный удар по Украине предрекли в ближайшие дни

ВС России устроят крупную атаку на Украину в ночь на воскресенье или на понедельник. Таким прогнозом поделился координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

По словам подпольщика, за сутки российские военнослужащие нанесли около 60 ударов по ключевым объектам в областях Украины. Он назвал это четко выстроенной кампанией давления, чтобы нарушить логистику и рассеять ВС Украины на мелкие подразделения.

Эксперт отметил, что ВСУ стоит ждать крупной атаки — под сотню ударов. По его словам, обстрелы Одессы и Сумской области создадут условия для воздействия на тыловые районы и давления на снабжение противника. В ближайшие дни настанет конец логистической инфраструктуре.

Также армия России планирует ударить по складам ракет и БПЛА, портам Одессы и объектам в Николаеве. Такая тактика позволит усложнить поддержку Запада по морю и сорвать ротацию на Херсонском направлении.

В минувшую пятницу российские войска поразили склады и средства ПВО в Киевской области. Также взрывы звучали в Черкасской области.