Жителей Подмосковья пригласили на грибные туры в лесах
Подмосковье — идеальное место для любителей тихой охоты. Здесь можно насладиться прогулкой в лесу, отправившись в грибной тур с гидом. Что это такое и зачем нужен проводник в походе, выяснил 360.ru.
На организованной встрече опытные лесные гиды-микологи покажут лучшие места для сбора грибов, научат отличать съедобные находки от ядовитых и поделятся секретами правильной заготовки урожая.
Всего в России растет около трех тысяч видов грибов, и только 300 из них безопасны для употребления. Поэтому легче запомнить, какие можно есть, нежели выучить все ядовитые, отмечают эксперты.
Искать их лучше в теплых, солнечных местах и на опушках. В смешанном лесу можно встретить подберезовики, подосиновики, белые грибы, лисички и сыроежки.
Последние считаются одними из распространенных и растут практически во всех лесах. Шляпка у сыроежек бывает разных цветов — от розового и красного до желтого и оливкового. Этот вид имеет пластинчатую шляпку снизу и белую ножку. Внутри она не полая.
Лисичку можно узнать по рыжей шляпке без четких границ и толстой ножке. Однако ее легко спутать с ложной лисичкой, говорушкой оранжевой. Главное отличие — шляпка, у несъедобной лисички она выпуклая, с подогнутыми краями.
Интересно, что мухоморы с некоторых пор считаются модным деликатесом. Только вот отличить безопасный вид от ядовитого не всегда способны даже эксперты, поэтому лучше обходить их стороной.
Из-за дождливой погоды грибной сезон в Подмосковье феноменально длинный — он стартовал в конце мая и завершится во второй половине лета. Поэтому лесные эксперты призывают идти собирать урожай сейчас и надеяться при «охоте» не только на цифровые сервисы.
«Искусственный интеллект больше грибов знает. Точные названия определяет лучше, чем человек. Но только что вы будете делать, где нет интернета?» — поинтересовалась организатор грибных туров Ольга Крутова.
Ранее Минэкологии Подмосковья напомнило о справочнике-определителе для лесных грибов.