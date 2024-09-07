«Город великих свершений». Собянин поздравил жителей Москвы с праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы и поздравил их с Днем города. Он опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале .

По его словам, Москва помогает пострадавшим регионам, а также продолжает развиваться, несмотря на возникающие сложности. Город остается надежным оплотом страны, и его жители защищают Родину и трудятся на военных заводах, добавил он.

«Москве исполнилось 877 лет. Город-герой и город-труженик, город детского смеха и мудрости убеленных седин, город великих свершений и тихого семейного счастья, город — родной дом для миллионов людей», — отметил Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал на молодежном форуме «Территория смыслов», что вклад в благоустройство столицы не только позволяет ей лучше выглядеть, но и окупается за счет туристического потока. Он объяснил, что в некомфортный город не будут вкладываться инвесторы. Также Собянин пошутил, что бывший градоначальник Юрий Лужков зарыл под московскими тротуарами клад.