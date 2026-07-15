После стыковки экипаж «Союза МС-29» перешел на борт МКС

Роскосмос: экипаж «Союза МС-29» перешел на МКС после стыковки со станцией

Экипаж корабля «Союз МС-29» перешел на борт Международной космической станции после стыковки. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в телеграм-канале .

В состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Командиром корабля стал Дубров. Ожидаемая продолжительность миссии составит 261 сутки.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура в 17:48 по московскому времени. Корабль пристыковался к МКС в 20:53. На станции экипаж встретили космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты НАСА Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представитель Европейского космического агентства Софи Адено.

Вместе с экипажем на орбиту доставили научную аппаратуру. Большинство приборов предназначается для медико-биологических и биотехнологических исследований. Участники миссии планируют выполнить около 40 экспериментов и целевых работ, включая новые проекты.