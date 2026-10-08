Зоолог объяснил, почему бешеный еж опаснее лисы

Зоолог Ефременко: у ежей нет внешних признаков бешенства, в этом они опаснее лис

Зараженный бешенством еж может быть опаснее больной лисицы, поскольку у него отсутствуют внешние признаки заболевания. Об этом 360.ru сообщил ученый-зоолог Владимир Ефременко.

По его словам, ежи часто являются переносчиками целого ряда опасных инфекций. При этом выглядеть зверек может абсолютно здоровым.

«Холера, чума, бешенство: все, что угодно. Ежи — распространенные переносчики болезней. К тому же, из-за иголок они не могут эффективно очищать свое тело, поэтому бывают буквально усыпаны паразитами и клещами», — сказал эксперт.

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