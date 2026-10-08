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    Зоолог развеял главный миф о ежах

    Зоолог Ефременко: ежи не переносят еду с помощью иголок — это миф

    Фото: РИА «Новости»

    Расхожий миф о том, что ежи якобы переносят еду с помощью собственных иголок, на самом деле не имеет ничего общего с реальностью. Об этом 360.ru сообщил ученый-зоолог Владимир Ефременко.

    «Это просто человеческая придумка и юмор. Некий образ доброго ежика с яблочками на колючках. На самом деле еж никогда в жизни не нацепит ни яблоко, ни гриб. Он все таскает в зубах», — сказал специалист.

    Кроме того, еж относится к хищникам. Он питается насекомыми, червями, личинками и мелкими позвоночными.

    Подробнее о том, какие смертельно опасные заболевания могут переносить ежи и как защитить от них дачный участок, читайте в нашей статье.

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