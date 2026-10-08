Россиянам рассказали о пользе и вреде от ежей на дачных участках

Обосновавшийся на дачном участке еж способен помочь избавиться от некоторых вредителей, портящих урожай. Об этом 360.ru сообщил ученый-зоолог Владимир Ефременко.

«У вас не будет улиток, которые поедают плоды. У вас не будет грызунов, поскольку ежи поедают мышей. Также они поедают и небольших змей», — сказал он.

Однако также зверьки могут принести вред, заодно уничтожив и полезных обитателей. Например, ежи едят дождевых червей, лягушек, ящериц и жаб, которые защищают огород, помогая поддерживать здоровье почвы и бороться с паразитами.

Подробнее о том, чем могут быть опасны ежи для человека и что делать при встрече с ним у себя на даче, читайте в нашей статье.