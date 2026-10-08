ФСБ задержала двух россиян за подготовку провокаций на выборах в Госдуму

Оперативники ФСБ в Забайкальском крае задержали двух россиян, готовивших провокации в ходе выборов в Госдуму по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

Правоохранители пресекли деятельность фигурантов накануне Единого дня голосования. В ФСБ установили, что по заданию СБУ жительница Забайкалья вошла в состав избиркома на выборах в Госдуму. Куратор поручил ей добыть образцы бюллетеней и агитационных материалов, а также фальсифицировать результаты избирательного процесса.

Одним из задержанных оказался житель Краснокаменска. Ему поручали поджечь городское отделение одной из партий самодельной зажигательной смесью в преддверии активной фазы голосования.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва прошли с 18 по 20 сентября. Глава Центризбиркома Элла Памфилова отмечала, что они состоялись в условиях беспрецедентных по масштабу внешних угроз, которые удалось успешно преодолеть.

Председатель ЦИК России подчеркивала, что для сотрудников комиссии это оказалась самая сложная кампания как физически, так и морально.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала агентов украинской разведки в Пермском крае и Белгородской области.