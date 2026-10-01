Жителя Симферополя приговорили к 18 годам колонии за госизмену

Жителя Симферополя, 38-летнего мужчину, приговорили к 18 годам колонии за госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Преступник постоянно фиксировал на видео военный госпиталь и одну из воинских частей. Ролики он отправлял через Telegram украинской спецслужбе.

В отношении жителя Крыма возбудили уголовное дело о госизмене. Теперь он проведет в исправительной колонии строгого режима 18 лет с ограничением свободы на год и десять месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что жительница Забайкалья получила 24 года колонии за госизмену. Женщина вступила в террористическое объединение, чтобы помочь организации в деятельности, которая затрагивает интересы Украины. По заданию куратора она подорвала рельсы на полотне Забайкальской железной дороги. Разрушились две железобетонные шпалы и повредился вагон, который стоял на этом месте.