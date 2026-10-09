У россиянки взломали несуществующую учетную запись ради 6 млн рублей

На Камчатке женщина отдала мошенникам шесть миллионов рублей накоплений, чтобы спасти от взлома несуществующую учетную запись на «Госуслугах». Сотрудники банка дважды останавливали ее, но на третий раз аферисты взяли верх. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Преступники с начала сентября убеждали 58-летнюю пенсионерку отдать деньги. Сначала они позвонили в мессенджере и заявили, якобы ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, затем многократно связывались от имени службы безопасности, сотрудников военкомата, представителей Центробанка и других структур.

Мошенники утверждали, что сбережения в опасности. Их якобы могут использовать для нужд Вооруженных сил Украины. Сотрудники банка дважды отказывалась выдавать женщине такую большую сумму, но на третий она все же получила шесть миллионов рублей наличными и передала курьеру.

Осознав произошедшее, женщина обратилась в дежурную часть ОМВД России по Елизовскому району. Полицейские возбудили уголовное дело и выяснили, что потерпевшая не имела учетной записи на «Госуслугах», которую якобы взломали.

Ранее в Ленобласти задержали мужчин, напавших на курьера мошенников. Они похитили украденные у пенсионерки деньги.