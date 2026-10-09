360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    У россиянки взломали несуществующую учетную запись ради 6 млн рублей

    Мошенники с третьей попытки обманули жительницу Камчатки на 6 млн рублей

    Фото: РИА «Новости»

    На Камчатке женщина отдала мошенникам шесть миллионов рублей накоплений, чтобы спасти от взлома несуществующую учетную запись на «Госуслугах». Сотрудники банка дважды останавливали ее, но на третий раз аферисты взяли верх. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

    Преступники с начала сентября убеждали 58-летнюю пенсионерку отдать деньги. Сначала они позвонили в мессенджере и заявили, якобы ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, затем многократно связывались от имени службы безопасности, сотрудников военкомата, представителей Центробанка и других структур.

    Мошенники утверждали, что сбережения в опасности. Их якобы могут использовать для нужд Вооруженных сил Украины. Сотрудники банка дважды отказывалась выдавать женщине такую большую сумму, но на третий она все же получила шесть миллионов рублей наличными и передала курьеру.

    Осознав произошедшее, женщина обратилась в дежурную часть ОМВД России по Елизовскому району. Полицейские возбудили уголовное дело и выяснили, что потерпевшая не имела учетной записи на «Госуслугах», которую якобы взломали.

    Ранее в Ленобласти задержали мужчин, напавших на курьера мошенников. Они похитили украденные у пенсионерки деньги.

    Читайте также

    Вербовщика ВСУ задержали при попытке въезда в Россию

    В Подмосковье накрыли нарколабораторию по выращиванию конопли

    Блиновская при пересмотре приговора в кассации не признала вину

    В Уссурийске раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов

    Киберполиция рассказала о мошенничестве с «электронной повесткой» в военкомат

    В Приангарье пенсионер расстрелял семейную пару

    В Подмосковье задержали наркокурьера с «солями» на 23 млн рублей

    пресс-служба ФТС Росси

    Неизвестный приставал к девушке в подъезде дома и ударил ее ножом в спину

    В Нижегородской области пресекли производство документов для статуса беженца

    На Кубани задержали участника запрещенной в России террористической организации

    Осужденные за смертельную драку с Ерошевичем не согласились с приговором

    В Москве возбудили дело из-за поддельного паспорта вакцины «Мультикан-8»