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    Московское областное УФАС России повторно оштрафовало должностное лицо Банка ВТБ (ПАО) за нарушение Закона о рекламе﻿

    Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его абонентский номер СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

    По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение.

    В ходе рассмотрения дела согласие заявителя на получение рекламы признано Управлением ненадлежащим.

    Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

    Решение послужило основанием для привлечения должностного лица Банка ВТБ (ПАО) к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.

    Интересно

    В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

    Согласно части 4.1 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

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