Москвичей удивил мост, который наполовину покрылся снегом

Внимание московских прохожих привлекло необычное явление — снег лежал на мосту, в то время как асфальт рядом оставался по-осеннему чистым. Об этом очевидцы рассказали 360.ru.

На кадрах мост академика Королева в центре столицы выглядел наполовину припорошенным первым снегом: белая полоса резко выделялась на фоне темного дорожного полотна.

Неравномерное покрытие специалисты объяснили разницей в теплоизоляции и скорости остывания поверхностей.

Мост и асфальт сохраняли тепло по-разному, поэтому снег задержался только на одном участке. Никакой загадки в этом не было — просто сработали физические процессы.

Ранее синоптик Гидрометцентра Людмила Паршина объяснила, что выпавший в Москве и Подмосковье снежный покров очень быстро растает, поскольку земля еще теплая и влажная.