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    Москвичей удивил мост, который наполовину покрылся снегом

    Внимание московских прохожих привлекло необычное явление — снег лежал на мосту, в то время как асфальт рядом оставался по-осеннему чистым. Об этом очевидцы рассказали 360.ru.

    На кадрах мост академика Королева в центре столицы выглядел наполовину припорошенным первым снегом: белая полоса резко выделялась на фоне темного дорожного полотна.

    Неравномерное покрытие специалисты объяснили разницей в теплоизоляции и скорости остывания поверхностей.

    Мост и асфальт сохраняли тепло по-разному, поэтому снег задержался только на одном участке. Никакой загадки в этом не было — просто сработали физические процессы.

    Ранее синоптик Гидрометцентра Людмила Паршина объяснила, что выпавший в Москве и Подмосковье снежный покров очень быстро растает, поскольку земля еще теплая и влажная.

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