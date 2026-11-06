Популярный интернет-мем «сикс-севен» не попал в шорт-лист акции «Слово года» портала «Грамота.ру». Лингвисты сочли, что выражение представляет собой ритуал, с помощью которого пользователи соцсетей узнают друг друга. Среди 10 претендентов на звание оказались «воздухан», «иишка» и «вайбкодинг». Что означают эти слова, как меняется русский язык и какое из них лучше всего характеризует уходящий 2026 год — в материале 360.ru.

Слово без значения

Решение о невключении в шорт-лист акции «Слова года» популярного у подростков мема «сикс-севен» в «Грамоте.ру» объяснили отсутствием у него лексического значения. По мнению лингвистов, сочетание двух чисел нельзя считать полноценным словом. «„Сикс-севен“ является интересным социокультурным феноменом, и его место в ряду мемов и флешмобов, а не в словаре и не в шорт-листе лингвистической акции», — привело заявление портала РИА «Новости». Лингвисты сравнили мем с футбольными кричалками и панковскими прическами. Подобные ритуалы позволяют человеку продемонстрировать принадлежность к определенной группе, представители которой понимают негласные правила общения. Обычно «сикс-севен» произносят с характерной интонацией и сопровождают движениями рук. При этом выражение не обозначает конкретный предмет, действие или признак. Его смысл заключается в самом повторении знакомой последовательности звуков и жестов.

Фото: РИА «Новости»

Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург) Валерий Ефремов не согласился с такой трактовкой. В беседе с 360.ru он заявил, что отсутствие конкретного значения еще не означает, что выражение нельзя считать словом. «Скорее перед нами новомодное междометие», — объяснил лингвист, сравнив «сикс-севен» с заимствованными из английского языка словами «вау», «упс» и «окей». Ефремов обратил внимание на недолговечность тренда. По его словам, «сикс-севен» распространился еще в конце 2025 года, а к середине 2026-го практически вышел из употребления. Представители поколения Альфа, благодаря которым мем стал популярным, уже воспринимают его как нечто устаревшее. Эксперт по коммуникациям, основатель агентства стратегических коммуникаций CREDUM Гаянэ Асадова, напротив, поддержала решение «Грамоты.ру». Она подчеркнула, что популярность выражения не делает его полноценной лексической единицей.

Смысл не в том, что именно обозначают шесть и семь, а в самом акте повторения. Человек показывает, что знает мем и умеет правильно на него реагировать. Гаянэ Асадова

По словам Асадовой, «сикс-севен» может остаться характерным явлением интернет-культуры своего времени, даже если не закрепится в русском языке. Впрочем, шансы на признание словом 2026 года у «сикс-севен» все же сохранились. Выражение попало в шорт-лист премии «Слово года» импринта «Лингва», издательства «Мир и образование» и филологического проекта «Скворцовские чтения». Конкурентами мема стали слова «нейрослоп», «пухосос» и «нишевый».

От «вайбкодинга» до «воздухана»: словарь 2026 года

В десятку претендентов на звание слова года по версии «Грамоты.ру» вошли слова, связанные с искусственным интеллектом, цифровыми технологиями, эмоциями и повседневным общением. Некоторые существовали десятилетиями, но именно в 2026 году приобрели новые значения или стали значительно популярнее. Доктор филологических наук Валерий Ефремов объяснил 360.ru, что означают эти слова и как меняют современный русский язык. Вайбкодинг — создание компьютерных программ с помощью искусственного интеллекта. Человеку достаточно сформулировать задачу обычными словами, а нейросеть напишет необходимый код. По словам Ефремова, термин появился в английском языке в феврале 2025 года и быстро распространился в России. Более того, породил целое семейство новых выражений. «Сейчас появились вайб-сайты, вайб-инструменты, вайб-возможности, именно связанные с вайбкодингом. То есть это слово, редуцировавшись до просто „вайб“, нам подарило еще огромное количество новых других слов», — рассказал лингвист. Иишка — разговорное, почти ласковое название искусственного интеллекта. Появление этого слова отражает характерную особенность русского языка — стремление сделать сложное понятие более близким и привычным. «Мы как будто бы одомашнили, уменьшительно-ласкательно появляется суффикс -ишк-, как, например, находим какой-нибудь там „зайчишка“ или „братишка“», — пояснил Ефремов.

По его словам, подобное название возникло неслучайно: нейросети уже прочно вошли в повседневную жизнь и продолжат оставаться ее частью.

Фото: 360.ru

ИИ-агент — программа на основе искусственного интеллекта, способная выполнять последовательность задач: искать информацию, работать с документами и взаимодействовать с другими цифровыми сервисами. Генерить — создавать тексты, изображения, музыку или видео с помощью нейросетей. Раньше слово преимущественно использовали специалисты в сфере информационных технологий, но теперь оно стало частью обычной разговорной речи.

Это, опять-таки, какая-то попытка одомашнить слово, которое раньше, если и существовало, то исключительно в профессиональном IT-жаргоне. Теперь это уже, собственно, слово, которое характерно для русской разговорной речи. Валерий Ефремов

Дата-центр — специальный объект, в котором размещаются серверы и оборудование для хранения и обработки информации. Сам термин существует давно, однако в 2026 году приобрел особую актуальность. По словам Ефремова, атаки на цифровую инфраструктуру заставили людей осознать, насколько сильно повседневная жизнь зависит от работы подобных центров, обеспечивающих основные цифровые сервисы. Дофаминовый — яркий, приятный, вызывающий положительные эмоции. Изначально слово относилось к биохимии, но теперь его используют для описания одежды, интерьеров и других вещей, доставляющих удовольствие. «Нам хочется о чем-то приятном говорить как будто бы на языке науки», — заметил Ефремов. Он сравнил новое употребление слова с ранее распространившимися определениями «ламповый», «атмосферный» и «вайбовый». Нишевый — предназначенный для узкого круга людей с особыми интересами или вкусами. Раньше слово преимущественно употребляли применительно к товарам и услугам, например парфюмерии или специализированному оборудованию. Теперь «нишевыми» называют книги, музыку, выставки и сообщества людей, чьи увлечения отличаются от массовых. Ефремов отметил, что в молодежной среде это понятие нередко противопоставляют слову «нормис», обозначающему человека с обычными, распространенными интересами. Прайм-эра — наиболее успешный или яркий период в жизни человека, время его профессионального, творческого или личного расцвета.

Выражение сформировалось под влиянием английского языка. По словам лингвиста, «прайм-эрой» можно назвать период, когда актер находился на пике популярности или человек добился значительных успехов в карьере.

Ефремов объяснил, что раньше слово «эра» преимущественно обозначало длительный исторический период, однако под влиянием английского языка его стали использовать и для описания наиболее удачного времени в жизни отдельного человека.

Воздухан — хвастун и пустозвон, который много рассказывает о собственных достижениях, связях и грандиозных планах, но редко подтверждает сказанное реальными делами. По словам Ефремова, «воздухан» близок по значению к «пустозвону», однако имеет дополнительный оттенок хвастовства. Такой человек не просто много и бессмысленно говорит, но и стремится произвести впечатление на окружающих. Тревожник — человек, который постоянно испытывает беспокойство, ожидает неприятностей и склонен переживать даже из-за незначительных событий. Ефремов связал распространение этого слова с повышенным вниманием общества к психологическому состоянию человека. «Мы очень глубоко погружены в наши личные переживания или переживания близких людей, мы пытаемся найти для разного рода оттенков чувств и эмоций свои слова», — отметил он.

Что новые слова рассказали о 2026 годе

Список претендентов на звание слова года отражает не только изменения в русском языке, но и процессы, которые происходят в обществе. По словам эксперта по коммуникациям Гаянэ Асадовой, особенно показательно, что половина десятки связана с искусственным интеллектом и цифровыми технологиями.

Нейросети перестали быть темой только для специалистов. Они входят в работу, творчество, образование и бытовое общение, а язык быстро подстраивается под новые практики. Гаянэ Асадова

Другая заметная тенденция — стремление людей точнее описывать собственные эмоции, переживания и жизненные достижения. Именно поэтому в списке появились «дофаминовый», «тревожник» и «прайм-эра».

По мнению Асадовой, обществу нужны короткие и понятные обозначения для разговора не только о технологиях, но и о собственном самочувствии, удовольствиях, тревогах и периодах личного подъема.

Фото: РИА «Новости»

Слова «нишевый» и «воздухан» отражают еще одну особенность современного общения — стремление быстро характеризовать людей, их привычки и интересы. «Одним словом можно обозначить необычный вкус или определенный тип поведения. Это особенно характерно для социальных сетей, где сложное наблюдение превращается в короткую, легко распространяемую формулу», — отметила эксперт. При этом Асадова предостерегла от попыток судить по списку обо всех настроениях общества. Претенденты отражают прежде всего то, что активно обсуждали в социальных сетях, публикациях и поисковых запросах, а не полный круг интересов россиян. Валерий Ефремов обратил внимание на еще одну тенденцию: русский язык не просто заимствует иностранные термины, но и приспосабливает их к собственным правилам. Одновременно появляются новые слова, образованные с помощью привычных русских суффиксов. Лингвист подчеркнул, что с русским языком «все в порядке». Он продолжает осваивать заимствования и одновременно создавать новые слова с помощью средств, которые существовали столетиями.

Какое слово останется в истории

Главным претендентом на звание слова 2026 года Гаянэ Асадова назвала «генерить». По ее мнению, оно наиболее точно отражает изменения, которые произошли в повседневной жизни людей благодаря распространению искусственного интеллекта. «Люди не просто обсуждают искусственный интеллект, а используют его, чтобы создавать тексты, изображения, презентации, музыку и видео. В этом смысле „генерить“ отражает переход от разговоров о технологии к ее массовому применению», — объяснила она. Асадова предположила, что в русском языке надолго закрепятся «ИИ-агент», «генерить» и «вайбкодинг», поскольку они обозначают реальные процессы и технологии. А вот будущее «прайм-эры» остается неопределенным из-за зависимости от моды на англоязычные выражения.

Фото: РИА «Новости»

Валерий Ефремов отдал предпочтение «вайбкодингу». По его мнению, именно это слово наиболее точно характеризует изменения в отношениях человека и искусственного интеллекта.

Если я буду голосовать, а я, конечно, буду за него голосовать как эксперт «Грамоты.ру», я бы, наверное, все-таки выбрал «вайбкодинг». Вот это действительно очень важное слово. Валерий Ефремов

Он также предположил, что «прайм-эра» со временем исчезнет из активного употребления, тогда как слова, связанные с искусственным интеллектом, сохранят актуальность по мере развития технологий. Окончательный выбор сделают более 400 лингвистов. Первоначально организаторы акции «Слово года — 2026» собрали свыше 500 претендентов, после чего отобрали десятку финалистов с учетом динамики поисковых запросов и частоты употребления в социальных сетях, блогах и СМИ. Победителя объявят 9 декабря. Выбранное слово включат в цифровой метасловарь портала «Грамота.ру».