Медиатор Хрулев объяснил, как вернуть деньги за просроченный подарочный сертификат
Покупатель или получатель подарка вправе потребовать деньги за оплаченный сертификат даже после окончания срока его действия. Об этом рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев, сообщает RT.
Сертификат подтверждает аванс за будущие товары или услуги. По словам Хрулева, статья 1102 Гражданского кодекса России обязывает вернуть деньги, удержанные без правового основания. Условие о «сгорании» оплаты недействительно по статье 16 закона «О защите прав потребителей». Те же правила действуют для оплаченной подарочной карты.
Продавец возвращает неиспользованную оплаченную сумму, включая остаток после покупки. Из-за скидок и бонусов она может отличаться от номинала.
Для возврата нужно направить письменное требование с номером сертификата, суммой и реквизитами счета. Следует сохранить копию сертификата, сведения об оплате и доказательство получения требования.
При отказе от услуг исполнитель вправе удержать подтвержденные фактические расходы. Хрулев посоветовал запросить их расчет и документы. При отказе вернуть деньги можно обратиться в Роспотребнадзор, а для взыскания спорной суммы — в суд.
Продление срока и замена конкретной оплаченной услуги требуют договоренности с продавцом. Согласие принять просроченный сертификат стоит получить письменно.