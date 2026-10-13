Медиатор Хрулев объяснил, как вернуть деньги за просроченный подарочный сертификат

Покупатель или получатель подарка вправе потребовать деньги за оплаченный сертификат даже после окончания срока его действия. Об этом рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев, сообщает RT .

Сертификат подтверждает аванс за будущие товары или услуги. По словам Хрулева, статья 1102 Гражданского кодекса России обязывает вернуть деньги, удержанные без правового основания. Условие о «сгорании» оплаты недействительно по статье 16 закона «О защите прав потребителей». Те же правила действуют для оплаченной подарочной карты.

Продавец возвращает неиспользованную оплаченную сумму, включая остаток после покупки. Из-за скидок и бонусов она может отличаться от номинала.

Для возврата нужно направить письменное требование с номером сертификата, суммой и реквизитами счета. Следует сохранить копию сертификата, сведения об оплате и доказательство получения требования.

При отказе от услуг исполнитель вправе удержать подтвержденные фактические расходы. Хрулев посоветовал запросить их расчет и документы. При отказе вернуть деньги можно обратиться в Роспотребнадзор, а для взыскания спорной суммы — в суд.

Продление срока и замена конкретной оплаченной услуги требуют договоренности с продавцом. Согласие принять просроченный сертификат стоит получить письменно.