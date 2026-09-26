KP.RU: соседи могут через суд обязать владельца квартиры устранить нарушения
Соседи вправе потребовать через суд, чтобы собственник устранил нарушения в квартире, если они угрожают дому или мешают другим жильцам, сообщает kp.ru.
Адвокат Александр Щербинин пояснил, что поводом для иска может стать самовольный снос несущей стены, изменение конструкции квартиры или перенос «мокрой точки». Соседям не нужно ждать разрушения дома: достаточно доказать нарушение обязательных требований или угрозу их жилью.
Статья 304 Гражданского кодекса РФ позволяет собственнику требовать устранения препятствий в пользовании своим жильем. Это касается и систематических протечек, плесени, грибка или чрезмерного шума. Суд может обязать соседа устранить причину нарушений, а при порче мебели или техники — возместить ущерб.
Обычный ремонт под такие требования не подпадает. Например, заставить владельца переклеить обои из-за не понравившегося соседям цвета нельзя.