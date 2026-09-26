KP.RU: соседи могут через суд обязать владельца квартиры устранить нарушения

Соседи вправе потребовать через суд, чтобы собственник устранил нарушения в квартире, если они угрожают дому или мешают другим жильцам, сообщает kp.ru .

Адвокат Александр Щербинин пояснил, что поводом для иска может стать самовольный снос несущей стены, изменение конструкции квартиры или перенос «мокрой точки». Соседям не нужно ждать разрушения дома: достаточно доказать нарушение обязательных требований или угрозу их жилью.

Статья 304 Гражданского кодекса РФ позволяет собственнику требовать устранения препятствий в пользовании своим жильем. Это касается и систематических протечек, плесени, грибка или чрезмерного шума. Суд может обязать соседа устранить причину нарушений, а при порче мебели или техники — возместить ущерб.

Обычный ремонт под такие требования не подпадает. Например, заставить владельца переклеить обои из-за не понравившегося соседям цвета нельзя.