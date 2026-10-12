NASA показало земной аналог лунных нагорий на Мадагаскаре

Космонавт с борта Международной космической станции сфотографировал светлый скальный массив Саририаки на юге Мадагаскара площадью около 100 кв. км. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на NASA.

Снимок сделали 28 августа 2026 года с борта МКС. Член экипажа 75-й экспедиции использовал камеру Nikon Z9 с объективом, установленным на фокусное расстояние 400 мм. Перед публикацией изображение обрезали, повысили его контрастность и удалили оптические артефакты.

Массив сложен анортозитом — породой, широко распространенной в лунных нагорьях, которые видны с Земли невооруженным глазом. Возраст земного массива составляет не менее 600 млн лет, а окружающие его скалы сохранили следы столкновения древних материков.

Как отмечает NASA, комплекс Стиллоутер в горах Беартут американского штата Монтана содержит богатый кальцием плагиоклаз, близкий по составу к лунному.

«Комплекс Стиллоутер может рассказать нам о формировании самого анортозита», — пояснила специалист по геологии Луны Космического центра имени Джонсона NASA Сара Дитрик.