Космонавт Микаев раскрыл, чем пахнет воздух на МКС

Воздух на российском сегменте Международной космической станции пахнет домом, а «звучит» станция за счет работы различной аппаратуры и вентиляции. Об этом космонавт Сергей Микаев рассказал на постполетной пресс-конференции, видео опубликовала пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Воздух на МКС пахнет домом. Вот когда вы дома живете, у вас свои какие-то запахи есть. Начинаешь готовить еду — пахнет едой. Обрабатываешь различные эксперименты — начинает пахнуть спиртом», — сказал Микаев.

По его словам, к этому привыкаешь. Потом никаких сложностей не испытываешь.

«С первых секунд понимаешь, насколько все тяжелое, потому что даже свои руки поднять не можешь. Тело тяжелое», — добавил его коллега Сергей Кудь-Сверчков.

Кудь-Сверчков и Микаев приземлились в штатном режиме на аппарате корабля «Союз МС-28» в Казахстане вечером 26 июля. Они уже прибыли в Звездный городок для прохождения реабилитации. На МКС они пробыли 241 день.