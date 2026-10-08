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    Экипаж Crew Dragon с россиянином Андреем Федяевым вернулся на Землю

    Фото: РИА «Новости»

    Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-12, в состав которого входит космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, вернулся на Землю. Трансляцию вело НАСА.

    Корабль приводнился у берегов Лос-Анджелеса в Калифорнии в 11:34 (21:34 по московскому времени). Астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, Федяев и Софи Адено из Европейского космического агентства вернулись с Международной космической станции.

    «Экипаж из четырех человек провел 237 дней на Международной космической станции. Всего Меир провела в космосе 440 дней, что ставит ее в топ-10 НАСА по совокупному количеству дней в космосе», — уточнили в агентстве.

    Экипаж совершил четыре выхода в открытый космос за время своей почти восьмимесячной миссии. Вскоре НАСА проведет телеконференцию для СМИ, посвященную возвращению космонавтов и запуску следующей миссии по пополнению запасов грузов для лаборатории микрогравитации.

    Ранее Роскосмос сообщал об успешной стыковке Crew Dragon с экипажем миссии НАСА Crew-13 к МКС.

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