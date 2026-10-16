Космобиолог Шуршаков уточнил, что солнечная вспышка повышает дозу радиации на МКС в десять раз

Во время солнечных вспышек космонавты на Международной космической станции могут получить вдесятеро большую дозу радиации. В межпланетном полете рост может составить сто и более раз, сообщает Газета.ru .

Заведующий отделом обеспечения радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков пояснил: на околоземной орбите экипаж защищает магнитосфера. Она заканчивается примерно в десяти радиусах Земли. Луна находится примерно в 60 радиусах, поэтому полет к ней с точки зрения радиации уже считается межпланетным.

Обычно уровень облучения на станции меняется незначительно. Однако 29 сентября 1989 года солнечно-протонное событие увеличило дозу на станции «Мир» в десять раз даже под защитой магнитосферы.

В обычных условиях дозы в разных отсеках различаются в полтора-два раза, а по телу человека — на 15–20%. При мощных возмущениях перепад достигает двух-пяти раз: защитные материалы активно поглощают солнечные протоны, передает ИА НСН.

Шуршаков подчеркнул, что службе радиационной безопасности нужно знать распределение дозы непосредственно во время события, а не спустя полгода или год, когда выходят научные статьи о нем.