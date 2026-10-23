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    Коллекция забытых на чердаке покемонов принесла британцу 170 млн рублей

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В Великобритании житель графства Суррей заработал 1,56 миллиона фунтов стерлингов (около 170 миллионов рублей)  на коллекции карточек с покемонами, которую он около 15 лет хранил на чердаке. Об этом сообщило издание Independent со ссылкой на аукционный дом Ewbank’s.

    Художник-декоратор стал миллионером на пенсии благодаря забытой коллекции покемонов. Он пожелал сохранить анонимность.

    По его словам, он не знал, сколько может стоить его коллекция, пока не увидел статью о том, что одну такую открытку продали за шесть тысяч фунтов стерлингов. При этом у него на чердаке хранились карточки с покемонами, которые в 1990-х годах коллекционировал его сын-школьник. Они сохранились практически в идеальном состоянии. На чердаке британца нашлись 42 набора с покемонами — 41 он продал, а один оставил себе.

    «Я знаю, люди постоянно говорят, что нашли сокровище на чердаке, но в моем случае это буквально так», — сказал мужчина.

    Ажиотаж на аукционе был невероятный. Коллекционеры не могли поверить, что существует такая обширная, нетронутая и полая коллекция, в которой были практически все раритеты.

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