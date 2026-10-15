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    Картину Кандинского «Красочная жизнь» продали в Лондоне за 3,5 миллиарда рублей

    Общественное достояние
    Фото: Общественное достояние/Википедия

    Картина русского художника Василия Кандинского «Красочная жизнь» ушла с молотка в Лондоне за более чем 31,5 миллиона фунтов стерлингов — порядка 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил аукционный дом Christie’s.

    Первоначально лот оценили в 18–25 миллионов фунтов (свыше 2 миллиардов рублей). Кандинский написал «Красочную жизнь» в 2007 году в Париже. Картину относят к раннему периоду творчества художника.

    Ранее Московский аукционный дом опубликовал каталог торгов, которые пройдут 18 октября. В нем содержится пейзаж Василия Кандинского «Летний день. Полдень», предварительно оцененный в 90 миллионов рублей, а также полотна других признанных мастеров живописи.

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