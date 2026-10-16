Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали на аукционе за 400 тысяч долларов

Independent: книгу о Гарри Поттере из первого тиража продали за $400 тысяч

Редкий экземпляр книги о Гарри Поттере «Философский камень» из первого тиража с неисправленными ошибками продали на аукционе за 302 тысячи фунтов (около 400 тысяч долларов). Об этом написала газета Independent .

«Первое редкое издание „Гарри Поттера“ было продано за ошеломляющие 302 тысячи фунтов стерлингов», — сообщила газета.

Книгу выставили на аукцион в Heritage Auctions в Техасе. В первом тираже типография напечатала всего 500 экземпляров, 300 из них оказались в школах и библиотеках.

На задней обложке книги «Философский камень» пропущена бука «о». На передней обложке указано полное имя автора — «Джоанн Роулинг», а не привычное «Дж. К. Роулинг».

Роулинг объявила о продолжении книжной серии, посвященной персонажам мира Гарри Поттера. Две новые книги поступят в продажу 23 февраля 2027 года. Книги автор посвятила Минерве Макгонагалл, Фреду и Джорджу Уизли.