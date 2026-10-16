Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали на аукционе за 400 тысяч долларов
Independent: книгу о Гарри Поттере из первого тиража продали за $400 тысяч
Редкий экземпляр книги о Гарри Поттере «Философский камень» из первого тиража с неисправленными ошибками продали на аукционе за 302 тысячи фунтов (около 400 тысяч долларов). Об этом написала газета Independent.
«Первое редкое издание „Гарри Поттера“ было продано за ошеломляющие 302 тысячи фунтов стерлингов», — сообщила газета.
Книгу выставили на аукцион в Heritage Auctions в Техасе. В первом тираже типография напечатала всего 500 экземпляров, 300 из них оказались в школах и библиотеках.
На задней обложке книги «Философский камень» пропущена бука «о». На передней обложке указано полное имя автора — «Джоанн Роулинг», а не привычное «Дж. К. Роулинг».
Роулинг объявила о продолжении книжной серии, посвященной персонажам мира Гарри Поттера. Две новые книги поступят в продажу 23 февраля 2027 года. Книги автор посвятила Минерве Макгонагалл, Фреду и Джорджу Уизли.