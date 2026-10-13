Кинолог Голубев предупредил об опасности оставлять собаку у магазина

Собака на привязи без хозяина может запаниковать, убежать или стать жертвой кражи. Об этих рисках рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, сообщает RT .

По словам кинолога, большинство собак сильно нервничают, когда остаются одни в незнакомом месте. В панике питомец может вырваться, выбежать на дорогу, попасть под машину или потеряться.

Голубев назвал кражу еще одной серьезной опасностью. Небольшие, породистые и доверчивые собаки на привязи становятся легкой добычей для похитителей.

Погода тоже создает риски: на солнцепеке животное может получить тепловой удар, а зимой — замерзнуть. Кроме того, собака без присмотра уязвима для догхантеров, которые могут дать ей отраву.

Кинолог пояснил, что в некоторых странах закон прямо запрещает оставлять собак без присмотра в общественных местах. В России такого запрета нет, однако при тяжелых последствиях действия владельца могут квалифицировать как жестокое обращение с животным.