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    Кинолог Голубев предупредил об опасности оставлять собаку у магазина

    Собака на привязи без хозяина может запаниковать, убежать или стать жертвой кражи. Об этих рисках рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, сообщает RT.

    По словам кинолога, большинство собак сильно нервничают, когда остаются одни в незнакомом месте. В панике питомец может вырваться, выбежать на дорогу, попасть под машину или потеряться.

    Голубев назвал кражу еще одной серьезной опасностью. Небольшие, породистые и доверчивые собаки на привязи становятся легкой добычей для похитителей.

    Погода тоже создает риски: на солнцепеке животное может получить тепловой удар, а зимой — замерзнуть. Кроме того, собака без присмотра уязвима для догхантеров, которые могут дать ей отраву.

    Кинолог пояснил, что в некоторых странах закон прямо запрещает оставлять собак без присмотра в общественных местах. В России такого запрета нет, однако при тяжелых последствиях действия владельца могут квалифицировать как жестокое обращение с животным.

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