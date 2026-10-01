На «Госуслугах» введут функцию «красной кнопки»

На «Госуслугах» появится «красная кнопка», предназначенная для защиты от мошенников. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко в беседе с РИА «Новости» .

«Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. „Кнопка“ заработает в этом году», — сказал он.

Вице-премьер объяснил, что сервис поможет россиянам, которые угодили в ловушку мошенников. Благодаря этой функции у людей не получится перевести деньги от имени пользователя или изменить пароль — значимые онлайн-операции заморозятся.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рекомендовала россиянам уже сейчас принять необходимые меры по защите от мошенников. Среди них — включение уведомлений обо всех денежных операциях, ограничения дневных сумм переводов и снятия наличных. Также она посоветовала завести отдельный счет для покупок в интернете.