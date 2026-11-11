Карьерный эксперт Семеренко посоветовал объяснять долгий перерыв в работе в резюме

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко рекомендовал кратко указывать в резюме причину длительной паузы в карьере. Сам перерыв редко становится поводом для отказа, сообщает RT .

По словам эксперта, работодателей настораживает прежде всего неизвестность: сохранил ли кандидат квалификацию, почему решил вернуться в профессию и не уволится ли вскоре. Уверенные ответы помогают снять эти сомнения даже после двух, трех или четырех лет без работы.

Семеренко посоветовал отразить в резюме курсы, личные проекты, консультации знакомых и другие способы поддерживать связь с профессией. При этом не нужно выдавать такую деятельность за полноценную коммерческую занятость.

Если причиной паузы стали декрет, уход за родственником или болезнь, достаточно краткого пояснения в разделе «О себе». Подробности лучше оставить для собеседования.

Фриланс и собственные проекты стоит оформить как отдельное место работы, описав задачи, достижения и приобретенные навыки. Придумывать проекты или скрывать пробел за фиктивной занятостью нельзя.

Эксперт рекомендовал не оправдываться за перерыв, а сосредоточиться на том, что кандидат может предложить сейчас: навыках, опыте и мотивации.