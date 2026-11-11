360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Карьерный эксперт Семеренко посоветовал объяснять долгий перерыв в работе в резюме

    Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко рекомендовал кратко указывать в резюме причину длительной паузы в карьере. Сам перерыв редко становится поводом для отказа, сообщает RT.

    По словам эксперта, работодателей настораживает прежде всего неизвестность: сохранил ли кандидат квалификацию, почему решил вернуться в профессию и не уволится ли вскоре. Уверенные ответы помогают снять эти сомнения даже после двух, трех или четырех лет без работы.

    Семеренко посоветовал отразить в резюме курсы, личные проекты, консультации знакомых и другие способы поддерживать связь с профессией. При этом не нужно выдавать такую деятельность за полноценную коммерческую занятость.

    Если причиной паузы стали декрет, уход за родственником или болезнь, достаточно краткого пояснения в разделе «О себе». Подробности лучше оставить для собеседования.

    Фриланс и собственные проекты стоит оформить как отдельное место работы, описав задачи, достижения и приобретенные навыки. Придумывать проекты или скрывать пробел за фиктивной занятостью нельзя.

    Эксперт рекомендовал не оправдываться за перерыв, а сосредоточиться на том, что кандидат может предложить сейчас: навыках, опыте и мотивации.

    Читайте также

    Эксперт по ЖКХ предупредил о штрафах за выставленный в подъезд мусор

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    ГИБДД проведет массовые проверки водителей на трезвость

    PR-эксперт Асадова заявила о росте слов об ИИ в русском языке

    Дерево рухнуло на высоковольтные провода из-за снегопада в Самаре

    Редкую трехокпеечную монету выставили на продажу за три миллиона рублей

    Лингвисты назвали главных претендентов на «Слово года»

    Миколог рассказал о влиянии зимних опят на здоровье человека

    Пропавший в Краснодаре кот Вася вернулся к хозяевам в Грузию

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Ученые нашли 25 новых видов живых организмов в Черном и Азовском морях

    Россиянам объяснили, почему спор о кофе на собеседовании бессмысленный

    Жителям Подмосковья напомнили о праздничных мероприятиях 3-4 ноября

    HR-эксперт Лоикова объяснила нехватку синих воротничков демографией