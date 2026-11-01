Жителям Подмосковья напомнили о праздничных мероприятиях 3-4 ноября

В Подмосковье 3-4 ноября пройдут акции «Ночь искусств» и «Ночь в ДК»

Россияне 4 ноября отметят День народного единства. В Московской области в государственный праздник пройдут различные культурные мероприятия.

Акции «Ночь искусств» и «Ночь в ДК» состоятся 3 и 4 ноября. В 56 округах Дома культуры подготовят мастер-классы, экскурсии, лекции, концерты, спектакли, автоквесты и программы об истории России.

К масштабной программе по всей стране подключатся молодежные, общественные, волонтерские, патриотические, национальные и религиозные организации и представители бизнеса.

Россия — уникальная страна с точки зрения этнического, языкового, регионального, конфессионального и культурного многообразия ее элементов.

Мероприятия в День народного единства пройдут в рамках Года единства народов России, что придает празднику статус главного события. Вокруг него консолидируются усилия всех институтов гражданского общества.

Накануне певица Юлия Чичерина выступила на торжественном мероприятии в честь Дня народного единства в Мытищах.