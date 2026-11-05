Лингвисты назвали главных претендентов на «Слово года»

«Дофаминовый», «нишевый», «прайм-эра» — именно эти слова стали претендентами на звание «Слово года». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу портала «Грамота.ру».

Частотность употребления этих слов выросла.

Так, «дофаминовый» оторвался от своего научного «собрата» и используется в более широком смысле. Например, это может быть необычный, яркий, вызывающий положительные эмоции предмет или явление. Слово «прайм-эра» возникло на основе нового значения «эры», которое теперь обозначает в том числе и период в жизни человека.

По словам экспертов, финалистов можно разделить на три группы. Это слова, которые относятся к технологиям («вайбкодинг», «генерить», «иишка»), эмоциям («дофаминовый», «нишевый», «прайм-эра») или типажам людей («воздухан» и «тревожник»).

Победителя, которого включат в цифровой метасловарь «Грамоты», определят в декабре.

Недавно россиян упрекнули в неверном употреблении слова «могнуть». Оно не имеет никакого отношения к преследованию и наказанию.