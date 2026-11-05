Россиянам объяснили, почему спор о кофе на собеседовании бессмысленный

В зарубежном сегменте TikTok завирусился ролик, в котором рекрутер обругала зумеров с кофе на вынос на собеседовании, обвинив их в несерьезном отношении к работе. Гендиректор компании Changellenge, стратегического HR-партнера крупных компаний, Андрей Алясов рассказал 360.ru, почему в нашей стране это правило не работает.

«Я, скорее всего, сам буду сидеть на этом собеседовании со стаканом кофе. В нашей стране, где культура кофе одна из самых крутых и мощных, это нормально: обычно в северных странах его пьют чаще, просто потому что у нас холодно, а напиток согревающий. Кроме того, нам нужен кофеин, чтобы проснуться», — подчеркнул он.

Тем не менее, Алясов посоветовал присмотреться к внутренней культуре компании: насколько сотрудники расслабленно общаются между собой, как одеваются. Если даже внутри царит официальная атмосфера, приходить на собеседование с стаканом на вынос будет неуместно.

Почему спор о кофе на самом деле не об этом, читайте в нашей статье.