Родителям перечислили правила, которые помогут защитить детей от мошенников

Родителям следует объяснить детям, что нельзя называть коды из СМС и переводить деньги незнакомым людям. Также не стоит спешить, если собеседник намеренно торопит, рассказала «РИА Новости» кандидат психологических наук, клинический психолог Светлана Колобова.

«Для защиты ребенка от влияния мошенников необходимо привить ему несколько простых автоматизмов», — подчеркнула она.

Психолог уточнила, что дети должны понимать: если незнакомый человек просит никому не рассказывать о разговоре, то им следует сразу обратиться ко взрослым. Специалист также рекомендовала сообщить ребенку, что в любых подозрительных ситуациях в первую очередь им необходимо прийти за советом к родителям.

Ранее в МВД предупредили, что при получении сообщения о неожиданном входе в онлайн-банк нужно сразу же сменить пароль и заморозить банковские карты со счетами. В ведомстве добавили, что после этого необходимо обратиться в финансовую организацию и рассказать о мошенниках.