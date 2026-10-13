Юрист Султанов объяснил, кто должен убирать подъезд после ремонта

Собственник обязан организовать уборку, если при ремонте его квартиры пыль и мусор попали в лифт, коридор или на лестничную площадку. Об этом рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов, сообщает RT .

Владелец квартиры должен устранить последствия загрязнения общих помещений, в том числе силами рабочих. При этом управляющая компания отвечает за санитарное состояние мест общего пользования.

«Уборка подъездов входит в обязательный перечень работ по содержанию многоквартирного дома, за которые жители уже платят», — напомнил Султанов.

Если после соседского ремонта лестничную площадку покрыла строительная пыль, жители вправе обратиться в управляющую компанию и потребовать уборку. Юрист подчеркнул, что компания должна принять меры, а не просто перенаправлять жалобы соседям.

Расходы на дополнительную уборку могут взыскать с собственника или привлеченных им рабочих, если загрязнение произошло по их вине. Для этого необходимы доказательства и правовые основания, уточнил Султанов.