Жителей Московского региона предупредили о тумане ночью и утром 30 сентября

Местами в Московской области ночью и утром 30 сентября опустится туман. Об этом сообщила служба оповещения РСЧС .

Видимость составит от 200 до 700 метров.

Ранее водителям рассказали, как использовать фары во время тумана.

Не следует включать дальний свет — отражаясь от капель воды, он создает перед машиной «слепую стену». Противотуманные фары днем можно использовать самостоятельно, а в темное время — совместно с ближним светом. Такую же комбинацию можно применять во время осадков.

Задний противотуманный фонарь можно включать только при видимости менее 300 метров. В ясную погоду за его использование водитель получит штраф 500 рублей.