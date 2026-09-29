Жителей Московского региона предупредили о тумане ночью и утром 30 сентября
РСЧС: в Московской области ночью и утром 30 сентября ожидается туман
Местами в Московской области ночью и утром 30 сентября опустится туман. Об этом сообщила служба оповещения РСЧС.
Видимость составит от 200 до 700 метров.
Ранее водителям рассказали, как использовать фары во время тумана.
Не следует включать дальний свет — отражаясь от капель воды, он создает перед машиной «слепую стену». Противотуманные фары днем можно использовать самостоятельно, а в темное время — совместно с ближним светом. Такую же комбинацию можно применять во время осадков.
Задний противотуманный фонарь можно включать только при видимости менее 300 метров. В ясную погоду за его использование водитель получит штраф 500 рублей.
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