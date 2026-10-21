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    Ефимов: четыре больничных корпуса построят в Москве к 2029 году

    Владимир Ефимов / Глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
    Фото: Владимир Ефимов / Глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

    До конца 2029 года в Москве построят четыре больничных корпуса под кураторством Департамента гражданского строительства, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

    Москва продолжает развивать инфраструктуру здравоохранения, создавая необходимые условия для оказания экстренной и специализированной помощи.

    «Среди них – новый корпус Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Центр детской нейрореабилитации и ортопедии Детской городской клинической больницы святого Владимира, корпус ГКБ имени Демихова и корпус больницы имени Ворохобова. При реализации проектов применят современные строительные технологии, а оснащение зданий передовым оборудованием обеспечит высокий уровень диагностики, лечения и реабилитации пациентов. Строительство объектов станет важным этапом формирования нового каркаса высокотехнологичной медицины», – отметил он.

    Глава Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров добавил, что корпус НИИ СП имени Склифосовского построят в 2028 году.