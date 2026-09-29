Юрист Соловьев посоветовал снимать аварию с батареями на видео

За аварию до первого крана на стояке отвечает управляющая компания, а после него — собственник квартиры. При протечке важно зафиксировать происходящее, сообщает RT .

Заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил, что первый запорно-регулировочный кран разделяет ответственность за трубы. Участок до него относится к общедомовому имуществу: управляющая компания должна его обслуживать, ремонтировать и возмещать ущерб при аварии. За протечку после крана отвечает собственник.

Если авария произошла в квартире, Соловьев советует прежде всего перекрыть воду. Затем нужно снять последствия на видео, по возможности записать аудио и привлечь свидетелей. Также следует вызвать аварийную службу управляющей компании и предупредить соседей снизу.

Юрист подчеркнул, что устранить течь недостаточно. Собственнику нужно потребовать от управляющей компании документально зафиксировать своевременные действия по предотвращению дальнейшего ущерба.