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    Юрист Соловьев посоветовал снимать аварию с батареями на видео

    За аварию до первого крана на стояке отвечает управляющая компания, а после него — собственник квартиры. При протечке важно зафиксировать происходящее, сообщает RT.

    Заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил, что первый запорно-регулировочный кран разделяет ответственность за трубы. Участок до него относится к общедомовому имуществу: управляющая компания должна его обслуживать, ремонтировать и возмещать ущерб при аварии. За протечку после крана отвечает собственник.

    Если авария произошла в квартире, Соловьев советует прежде всего перекрыть воду. Затем нужно снять последствия на видео, по возможности записать аудио и привлечь свидетелей. Также следует вызвать аварийную службу управляющей компании и предупредить соседей снизу.

    Юрист подчеркнул, что устранить течь недостаточно. Собственнику нужно потребовать от управляющей компании документально зафиксировать своевременные действия по предотвращению дальнейшего ущерба.

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