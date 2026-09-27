Юрист Краснова предупредила об уголовном наказании за силовой возврат долга

Попытка вернуть долг с помощью угроз или силы может обернуться уголовным делом для кредитора, предупредила юрист Екатерина Краснова, сообщает газета «Известия» .

Само по себе требование вернуть занятые деньги не считается вымогательством. Но если кредитор просит друзей или знакомых воздействовать на должника, ответственность за их незаконные методы может лечь и на него как на организатора, пояснила Краснова.

Требование вернуть деньги под угрозой насилия, порчи имущества или распространения позорящих сведений может подпадать под статью 163 УК РФ «Вымогательство». Самовольное изъятие имущества в счет долга, например ключей от машины, — под статью 330 УК РФ «Самоуправство».

За угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью предусмотрена ответственность по статье 119 УК РФ. Юрист также указала на статью 172.4 УК РФ о незаконной деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.