Юрист Краснова предупредила об уголовном наказании за силовой возврат долга
Попытка вернуть долг с помощью угроз или силы может обернуться уголовным делом для кредитора, предупредила юрист Екатерина Краснова, сообщает газета «Известия».
Само по себе требование вернуть занятые деньги не считается вымогательством. Но если кредитор просит друзей или знакомых воздействовать на должника, ответственность за их незаконные методы может лечь и на него как на организатора, пояснила Краснова.
Требование вернуть деньги под угрозой насилия, порчи имущества или распространения позорящих сведений может подпадать под статью 163 УК РФ «Вымогательство». Самовольное изъятие имущества в счет долга, например ключей от машины, — под статью 330 УК РФ «Самоуправство».
За угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью предусмотрена ответственность по статье 119 УК РФ. Юрист также указала на статью 172.4 УК РФ о незаконной деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.