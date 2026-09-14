В Хабаровске будут судить четырех женщин, открывших нелегальное казино

В суд направили уголовное дело против четырех жительниц Хабаровска, организовавших нелегальное казино. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

«В Хабаровске перед судом предстанут четыре обвиняемые в незаконной организации и проведении азартных игр», — заявили в ведомстве.

Следователи выяснили, что в марте прошлого года 32-летняя жительница Хабаровска купила 23 игровых автомата и установила их в арендованном павильоне в Центральном районе. К незаконной деятельности она подключила трех подруг, которые работали администраторами. Заведение работало по ночам, войти в него могли только по рекомендации.

«Участники организованной группы получили доход в сумме свыше двух миллионов рублей», — заявили в прокуратуре.

Сотрудники УФСБ по Хабаровскому краю и региональному управлению УМВД пресекли преступную деятельность в мае этого года.