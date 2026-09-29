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    Юрист Южалин предупредил, что сотрудник не вправе самовольно выбирать время обеда

    Сотрудник может сам выбрать время обеда, только если это разрешают правила компании. Общий порядок устанавливает работодатель, сообщает RT.

    Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин объяснил, что работодатель закрепляет режим работы и отдыха в правилах внутреннего трудового распорядка или трудовом договоре. Самовольно менять время обеда сотрудник не вправе.

    По Трудовому кодексу перерыв для отдыха и питания должен длиться от 30 минут до двух часов. Его не включают в рабочее время и не оплачивают.

    Работодатель может разрешить сотрудникам выбирать время обеда в установленном диапазоне, например с 12:00 до 15:00. В этом случае работник определяет время перерыва самостоятельно, но соблюдает правила компании.

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