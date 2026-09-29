Юрист Южалин предупредил, что сотрудник не вправе самовольно выбирать время обеда

Сотрудник может сам выбрать время обеда, только если это разрешают правила компании. Общий порядок устанавливает работодатель, сообщает RT .

Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин объяснил, что работодатель закрепляет режим работы и отдыха в правилах внутреннего трудового распорядка или трудовом договоре. Самовольно менять время обеда сотрудник не вправе.

По Трудовому кодексу перерыв для отдыха и питания должен длиться от 30 минут до двух часов. Его не включают в рабочее время и не оплачивают.

Работодатель может разрешить сотрудникам выбирать время обеда в установленном диапазоне, например с 12:00 до 15:00. В этом случае работник определяет время перерыва самостоятельно, но соблюдает правила компании.