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    Юрист Изосимов рассказал, как взыскать ущерб за смартфон после лазерного шоу

    РИАМО: предупреждение о лазерах не снимает ответственность с организатора

    Если лазерное шоу повредило камеру смартфона, зритель может потребовать от организатора возместить ущерб, передает РИАМО.

    Юрист Иван Изосимов пояснил, что организатор должен заранее предупредить посетителей о риске повреждения техники и рассказать о правилах безопасности. Если причиной поломки стал лазер, зритель вправе требовать оплату ремонта. Если камеру нельзя восстановить, он может потребовать возмещения фактического ущерба.

    Предупреждение само по себе не освобождает организатора от ответственности. При разборе ситуации важно, какие правила сообщили зрителю и соблюдал ли он их. Если посетитель нарушил правила и этим вызвал поломку, оснований для компенсации может не быть.

    Для подтверждения ущерба Изосимов посоветовал сохранить билет, фото и видео, а также получить заключение сервисного центра. Если стороны не согласны с причиной поломки, может потребоваться экспертиза, сообщает RT.

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